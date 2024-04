JOURNÉE DE LA PEINTURE EN LOIRE ET LAYON 32ÈME ÉDITION Chalonnes-sur-Loire, dimanche 19 mai 2024.

JOURNÉE DE LA PEINTURE EN LOIRE ET LAYON 32ÈME ÉDITION

Un impressionant atelier de peinture en plein air !

Une journée pour les amateurs de peinture, d’art, ou même ceux qui souhaitent admirer cet atelier d’artistes en plein air et profiter des bords de Loire !

Au programme des marches en bord de Loire, des animations, de la restauration sur place et des rencontres avec les peintres invités d’honneur Sylvie Gérard, Jipé, Chantal Bineau-Maupetit, Bernard Blin, Jean-Yves Bruand.

Pour le concours organisé sur place, les peintres amateurs ou professionnels peuvent s’inscrire dès 7h30 le matin pour rendre leur toile à 15h (12€ l’inscription sur place et 8€ l’inscription en amont au 02.72.77.13.19 et à journeedelapeinture@gmail.com).

Un repas est proposé sur inscription aux peintres le soir, à la salle des halles des Mariniers.

Le concours « graines de peintres », pour les plus jeunes, est également organisé !

La vente aux enchères des œuvres débutera à 16h et verra ses bénéfices reversés à une association. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 09:00:00

fin : 2024-05-19 19:00:00

Quai Gambetta

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire journeedelapeinture@gmail.com

