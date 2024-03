Journée de la parentalité Crèche les Oursons Mougins, samedi 1 juin 2024.

Journée de la parentalité Journée de la parentalité Samedi 1 juin, 09h00 Crèche les Oursons Entrée libre

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Parents, le service petite enfance organise samedi 1 er juin la journée de la parentalité à laquelle sont conviés les futurs parents et les parents accompagnés de leurs enfants jusqu’à 3 ans (+ de 3 ans si besoin d’un accompagnement spécifique. Les grands frères et soeurs ne sont pas acceptés).

C’est l’occasion de partager son expérience, de poser des questions à des professionnels, collecter des informations bien utiles ! ou encore de participer à des ateliers en famille.

Un moment convivial, où bienveillance, écoute et bonne humeur seront au rendez-vous !

Programme de la journée

Toute la journée

Buvette

Stand d’informations de la CAF

Stand d’informations service petite enfance

Baby-gym

Ferme pédagogique

Espace sensoriel

Jeux libres

Matin

Activités et échanges autour du repas et du langage avec Fanny, orthophoniste

Atelier yoga avec Émilie et Julie, professionnelles de la petite enfance

Sensibilisation au portage à bras et en écharpe avec Sandra, puéricultrice

Kamishibaï avec Florence, conteuse

Atelier fabrication produits naturels et informations sur les perturbateurs endocriniens avec Laurette et Carine, professionnelles de la petite enfance

Après-midi

Éveil musical avec Anne-Solenne, musicienne

Relaxation avec mon bébé, avec Florence, professionnelle de la petite enfance

Baby-gym, avec Karine, animatrice sportive

Petits bobos et gestes de premiers secours pour le tout petit avec Katia, puéricultrice

Grandir au milieu des écrans avec son enfant, avec Caroline, orthophoniste

Crèche les Oursons 75 chemin de l’espagnol, 06250 Mougins Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 69 09 83 97 »}, {« type »: « email », « value »: « draynal@villedemougins.com »}]