Journée de la Nature Bacqueville-en-Caux, samedi 25 mai 2024.

Journée de la Nature Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

La communauté de communes Terroir de Caux, territoire engagé pour la nature, vous propose une journée d’animations autour de son patrimoine naturel et des initiatives en faveur de l’environnement !

Au programme

– Découverte des oiseaux

9h30 Animation sur les oiseaux en compagnie de la Ligue de Protection des Oiseaux, une partie théorique vous permettra de développer vos connaissances sur les oiseaux de notre région et une partie pratique vous permettra d’être imbattable sur la reconnaissance du chant de certains oiseaux. Vous pourrez également vous initiez à l’observation des oiseaux et participer à la construction de nichoirs.

Equipez vous d’une tenue confortable et adaptée aux conditions météorologiques. Pour une meilleure expérience venez avec un marteau et une paire de jumelles !

Rendez-vous au Jardin public Thomas Pesquet à 9h30 !

Inscription obligatoire pour tous les membres de la famille. A partir de 6 ans.

– Atelier fabrication d’un composteur

10h-12h Venez bricoler et créer votre composteur de jardin en bois réutilisé ! Pensez à venir équipé d’une perceuse ou d’un tournevis ! Création d’un composteur par famille.

Rendez-vous à la salle de la mairie, 59 impasse Bellevue à Vassonville.

Sur inscription. Venir équipez d’une visseuse et d’un tournevis.

– Visite guidée de la station d’épuration de Longueil

10h 11h Découverte de la nouvelle station d’épuration, le traitement des eaux usées et le fonctionnement du cycle de l’eau. Une balade sur la parcours pédagogique vous sera proposée !

Rendez-vous à la STEP de Longueil, Rue Olivier de Longueil en direction du Bourg-Dun, Longueil.

Inscription obligatoire pour tous les membres de la famille. A partir de 6 ans.

-Découverte de l’abeille noire

14h 17h Découverte de l’abeille noire, d’un rucher pédagogique, dégustation de miel…. avec le conservatoire de l’abeille noir et Pierre Lemesle, apiculteur.

Rendez-vous au conservatoire de l’abeille noire, route de Bacqueville, station d’épuration de Pierreville à Bacqueville-en-Caux.

Inscription obligatoire pour tous les membres de la famille. A partir de 6 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:30:00

fin : 2024-05-25 17:00:00

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie

L’événement Journée de la Nature Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux