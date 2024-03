Journée citoyenne de sensibilisation à la propreté en ville et à la bonne gestion des déchets Place Lapérouse Albi, samedi 20 avril 2024.

Journée citoyenne de sensibilisation à la propreté en ville et à la bonne gestion des déchets La Ville d’Albi organise un grand ramassage de déchets en centre-ville et dans tous les quartiers. En parallèle, une animation grand public est prévue sous la forme d’ateliers. Samedi 20 avril, 08h30 Place Lapérouse

Début : 2024-04-20T08:30:00+02:00 – 2024-04-20T14:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T08:30:00+02:00 – 2024-04-20T14:00:00+02:00

La collecte est organisée sur 12 secteurs de la Ville (constituant les 12 équipes), de 8h30 à 11h30. Elle sera suivie d’une pesée, de photos-souvenirs et d’une remise de prix.

Matériel fourni : sacs de collecte, pinces, plan du circuit à effectuer dans le quartier, fiche méthodologique, indication du point de collecte…

L’ensemble des déchets collectés sera trié et déposé en point d’apport volontaire par les participants.

Animation grand public par la Communauté d’agglomération de l’Albigeois avec des ateliers de sensibilisation au tri, au recyclage et à la récupération de 10h à 14h, Place Lapérouse.

Tous les détails sur les points de rencontre dans les quartiers : https://www.calameo.com/read/0044627243ab2e1ba0e4f

Place Lapérouse Place Lapérouse, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie

