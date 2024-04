Journée bricolages créatifs avec des livres recyclés • La Ferté Saint Aubin Bibliothèque • La Ferté Saint Aubin La ferte-saint-aubin, samedi 27 avril 2024.

Journée bricolages créatifs avec des livres recyclés • La Ferté Saint Aubin Donnez une seconde vie à nos livres désherbés !

Laetitia et Mégane vous proposent deux ateliers ludiques sur le thème du printemps à découvrir en famille.

10h30 : Dessin et collage sur papier recyclé

14h : Sculpture lapin

Samedi 27 avril

Bibliothèque • La Ferté Saint Aubin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:30:00+02:00 – 2024-04-27T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:00:00+02:00

10h30 : Dessin et collage sur papier recyclé

14h : Sculpture lapin

Pensez à réserver votre place, à partir de 7 ans

Bibliothèque • La Ferté Saint Aubin 5 Rue Aristide Briand, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 76 63 27 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.lafertesaintaubin.fr/node/content/nid/417335 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@lafertesaintaubin.fr »}]

FMACEN045V50BQHE

Bibliothèque LFSA