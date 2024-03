Journée « Biodiversité : focus sur les sols » Muséum de Toulouse Toulouse, mardi 16 avril 2024.

Journée « Biodiversité : focus sur les sols » Une journée consacré aux sols en marge de notre nouvel espace Biodiversité. Mardi 16 avril, 10h00 Muséum de Toulouse Tarif : inclus dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T10:00:00+02:00 – 2024-04-16T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-16T10:00:00+02:00 – 2024-04-16T18:00:00+02:00

Nous le piétinons et c’est pourtant un trésor. Venez découvrir les richesses et merveilles de notre sol. Patrimoine vivant, il recèle une immense biodiversité et il y a mille choses à apprendre lorsque l’on creuse un peu le sujet.

Programmation à venir

+ d’infos :

à partir de 7 ans

toute la journée

tarif : inclus dans le billet d’entrée

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s'interroger sur son rapport au monde vivant qui l'entoure.