Journée autour des jeux de société japonais Vendeuvre-sur-Barse, mercredi 24 avril 2024.

Dans le cadre de l’exposition Peut Plier , la médiathèque de Vendeuvre-sur-Barse organise une journée autour des jeux de société japonais, avec la ludothèque La Girafe.

Découvrez et apprenez à jouer à ces jeux Okiya, Ohanami, Kanagawa, Sushi Go, Tokaïdo Duo, Takénoko, et bien d’autres !

A partir de 6 ans.

Sans inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 12:00:00

rue du Pont Chevallier

Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est mediatheque.vendeuvre@orange.fr

