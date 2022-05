Journée Atlantide Saint-Victor Saint-Victor Catégories d’évènement: Allier

Journée Atlantide Parc des Sports de la Loue Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor

2022-05-14

Saint-Victor Allier Saint-Victor 14h30 : Chasse aux trésors (8/12ans)

15h30 : Courses aquatiques (13/16ans)

Cours de sirène sur inscription 4 créneaux en fonction de l’âge des enfants : 8/12 et 13/16 ans +33 4 70 08 26 60 http://www.ca-laloue.fr/ Parc des Sports de la Loue Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor

