Jouets buissonniers Carrefour du Pré Curé – Forêt régionale d’Ecouen Écouen, samedi 18 mai 2024.

Jouets buissonniers Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 18 mai, 14h30 Carrefour du Pré Curé – Forêt régionale d’Ecouen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:30:00+02:00 – 2024-05-18T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:30:00+02:00 – 2024-05-18T16:30:00+02:00

Poupées de feuilles et de glands, chevaux de marrons, anneaux de lierre ou de clématite, sifflet en noisetier… Venez découvrir le lot de jouets que peut nous apporter la nature, fabriquons-en et jouons tous ensemble !

Une sortie ludique pour les enfants et leurs parents.

Carrefour du Pré Curé – Forêt régionale d’Ecouen 95440 Ecouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France

jeux bois

Florine DAVI