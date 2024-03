Jouer avec les mots Bibliothèque Humaniste Sélestat, samedi 18 mai 2024.

Jouer avec les mots Jouer avec les mots sera la règle à la Bibliothèque Humaniste. Samedi 18 mai, 19h00 Bibliothèque Humaniste Entrée libre

Parfois piquants, souvent drôles mais toujours succulents, les adages rassemblés par le célèbre Érasme de Rotterdam animeront la soirée pour petits et grands. Découverte de l’ouvrage original du 16e siècle, réalisation de calligrammes, improvisation théâtrale autour des adages et bien plus encore sont au programme de cette soirée à vivre seul, en famille ou entre amis.

Bibliothèque Humaniste 1 place Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 59 07 20 »}] Parking à proximité

A 10 mn de la gare

