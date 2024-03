Jouer aux apprentis forestiers ! immersion numérique au cœur de la forêt La Chapelle-Montligeon, jeudi 18 avril 2024.

Jouer aux apprentis forestiers ! immersion numérique au cœur de la forêt La Chapelle-Montligeon Orne

Au gré d’une balade en forêt, accompagné des agents de l’ONF et du Parc, chaque groupe simulera la coupe des arbres avec sa « hache imaginaire ». De manière ludique à l’aide d’une tablette, les joueurs s’interrogerons pour préserver au mieux la biodiversité et la forêt tout en récoltant du bois, guidés par un descriptif de chaque arbre forte valeur économique ou écologique, arbres bio/habitat pour la biodiversité, essence…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:30:00

fin : 2024-04-18 16:30:00

Parking de la Basilique

La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie

