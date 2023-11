Ballet Julien Lestel : Misatango – Bolero ESPACE MALRAUX, 2 avril 2024, JOUE LES TOURS.

ESPACE MALRAUX – JOUE-LES-TOURS (R2020-/005068/005065/005066) PRESENTE ce spectacle. Le Ballet Julien Lestel présente la Misatango et le Bolero Julien Lestel fait partie de la nouvelle génération de chorégraphes français reconnus. Le Ballet Julien Lestel qu’il dirige regroupe douze danseurs talentueux, et compte à son répertoire une vingtaine de créations qui rayonnent en France et à l’étranger. Misatango Musique Martín Palmeri Durée : 45 min Cette Misatango est composée sur les mêmes mouvements qu’une messe en latin classique, à laquelle se mêlent les harmoniques et les rythmes syncopés du tango. Créée en 1996, la Misatango (« Messe à Buenos Aires ») connaît un succès planétaire : jouée en 2013 au Vatican en l’honneur du pape François, au Carnegie Hall de New York en avril 2016, et enregistrée en France par Michel Piquemal. Martín Palmeri compose une musique brillante et forte qui transcende le répertoire vocal sacré par l’apport des traditions musicales latino-américaines, tout particulièrement celles de son pays d’origine : l’Argentine. Bolero Musique Maurice Ravel Durée : 15 min Sur la célèbre partition de Maurice Ravel, composée pour un ballet en 1928, la chorégraphie fait écho à cette œuvre constituée d’un thème et d’un contre-thème soutenus par un crescendo orchestral ininterrompu. Grâce aux mouvements fluides et sensuels, la danse répond à la musique et l’on peut apprécier le talent de chacun ainsi qu’une homogénéité dans la dynamique d’ensemble. Inspirée de thèmes hispano-arabes, la mélodie caresse la danse et la transporte dans un univers intemporel où les danseurs se laissent emporter dans la rythmique hypnotisante. Subtil et délicat, le mouvement fait place à une gestuelle puissante provoquée par une émulation collective. Chaque danseur, successivement, entre dans ce tourbillon envoûtant en s’abandonnant à une chorégraphie très physique, voire charnelle. Bolero « Un époustouflant Boléro classique et contemporain. » La Provence Misatango « On n’hésitera pas à parler ici d’un chef-d’œuvre. Julien Lestel a réalisé cette prouesse à réaliser une chorégraphie très contemporaine tout en ne reniant pas la mémoire des maîtres qui l’ont précédé. » Paolo Fargues, DanserRéservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 47 53 61 61 ( du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00) Julien Lestel, Compagnie Julien Lestel Julien Lestel, Compagnie Julien Lestel

ESPACE MALRAUX JOUE LES TOURS Les Bretonnières Indre-et-Loire

