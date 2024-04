Joue le Jeu ! Boulevard Famchon 44420 La turballe La turballe, samedi 25 mai 2024.

Joue le Jeu ! La Turballe fête le jeu sous toutes ses formes : structures gonflables, jeux de société, jeux en bois… En famille ou entre amis, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts. Restauration … Samedi 25 mai, 09h00 Boulevard Famchon 44420 La turballe Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T09:00:00+02:00 – 2024-05-25T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T09:00:00+02:00 – 2024-05-25T19:00:00+02:00

Restauration sur place.

Boulevard Famchon 44420 La turballe Boulevard Famchon 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 88 00 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/joue-le-jeu-la-turballe-1.html »}]

FAMILLE LOISIRS