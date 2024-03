Jonglerie Champêtre – Compagnie Chant de Balles Université d’Évry Évry-Courcouronnes, mardi 2 avril 2024.

Jonglerie Champêtre – Compagnie Chant de Balles Auteur- jongleur-concepteur atypique aux envolées lyriques, pionnier de la jonglerie musicale, il est un électron libre dans l’univers de la jonglerie Mardi 2 avril, 12h30, 14h30 Université d’Évry Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T12:30:00+02:00 – 2024-04-02T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-02T14:30:00+02:00 – 2024-04-02T15:00:00+02:00

À la croisée du chant et de la jonglerie, Vincent de Lavenère électron libre dans l’univers de la jonglerie contemporaine réinvente cet art et nous propulse dans son univers de constellations aux rythmes entraînants et poétiques. Dans Jonglerie Champêtre, citole, gant de chistera se rajoutent à la danse aérienne des balles sonores conçus par l’artiste.

Une pure ballade poétique pour enchanter nos sens.

Vincent de Lavenère est diplômé du Centre National des Arts du Cirque (CNAC) en 1992, médaillé de bronze au Festival mondial du cirque de demain en 1993. Luthier à ses heures perdues, il construit tous ses instruments de jonglerie : des citoles médiévales aux multiples balles sonores. Ses recherches autour de la jonglerie musicale l’emmènent à inventer les balles musicales acoustiques accordées. Depuis 2023, Vincent de Lavenère est artiste associé à la Scène de recherche, Théâtre de l’ENS-Paris Saclay.

Université d’Évry 23 boulevard François Mitterrand – Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France

Philippe Cibille