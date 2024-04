Joies – Exposition de France Parsus Scroll Galerie Nantes, samedi 23 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-23 11:00 – 19:00

Gratuit : non

“France Parsus est une artiste qui peint les paysages mouvementés de nos manifestations. Elle arpente les rues militantes et les espaces de résistance collective pour en extraire des bribes. Mais il y a comme un mystère dissous qui suinte entre les mailles tendues de ses toiles. Les fumigènes peints par l’artiste imposent leur propre atmosphère. Ils nous permettent de glisser dans l’intimité de leur temps troublé, suspendu entre deux volutes de fumée. Il faut donc pénétrer dans la profondeur de la peinture, la laisser fondre dans les nervures de nos corps comme la fumée s’immisce dans nos poumons, et au creux de chacun de nos pores. Cela parait être la seule manière de vraiment regarder les peintures de France Parsus : le bras tendu, un fumigène au bout des doigts.” Exposition du 15 mars au 3 mai 2024 :mardi, vendredi, samedi de 11h à 19hmercredi, jeudi sur rendez-vous : contact@scroll-galerie.fr + Soirée performances sonores, « Long distance close call », réalisées par Dela Savelli et Antonin Gerson le vendredi 5 avril 2024 à 19h30 (3 € l’entrée + 1 verre offert – cash only)

Scroll Galerie Centre Ville Nantes 44000