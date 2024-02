JOE BEL AUGUSTA THEATRE DENIS Hyeres, jeudi 11 avril 2024.

JOE BEL – FRAprès le succès de son premier album Joe Bel profite d’une seconde maternité pour se lancer dans l’écriture de son deuxième opus, « Family Tree » : une exploration a` la recherche de ses origines multiples, alliant folk, mélodies entêtantes et couleurs méditerranéennes dans un album qui invite au voyage de la transmission entre les générations. AUGUSTA (folk) – FRArmée d’une simple guitare acoustique et de sa voix, Augusta produit un son folk doux et minimaliste auquel il est difficile de résister. Quelque part entre Laura Marling et Joni Mitchell, cette talentueuse musicienne vous embarquera dans un univers réconfortant et intimiste.

Tarif : 15.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-11 à 21:00

THEATRE DENIS 12 COURS DE STRASBOURG 83400 Hyeres 83