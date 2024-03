JODY STERNBERG & DAVID LEWIS Imprimerie Art Center Nemours, samedi 27 avril 2024.

JODY STERNBERG & DAVID LEWIS La chanteuse et multi-instrumentiste australienne Jody Sternberg et trompettiste David Lewis (Paris Combo, Manu Dibango …). Avec Benoît Gil (guitare) et Julien Ducoin (basse). Samedi 27 avril, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit :10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, Maison des artistes, étudiants)

L’Imprimerie est un centre d’art associatif ouvert à toutes et à tous sur simple adhésion : 1 € pour 1 mois ou 10 € par an.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:00:00+02:00

«…L’évidence est là, Jody Sternberg, chanteuse et saxophoniste irrésistible de sincérité, est une belle, une grande âme. Mais si la présence touche tant, les chansons, compositions ou standards y parviennent aussi bien. Il suffit de regarder le public à la sortie du concert : tout le monde a le sourire. » (Télérama Sortir)

– Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte.

Réservation conseillée (privilégiez par mail : imprimerie.artcenter@gmail.com, sinon par téléphone : 07 67 94 92 55)

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France

Jean-Baptiste Millot