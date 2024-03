Jobourg/50 : Découverte de la faune et de la flore du « Nez de Jobourg » Le nez de Jobourg Jobourg, samedi 20 avril 2024.

Balade commentée et observation de la faune et de la flore le long du GR 223 20 avril – 8 juin, les samedis Le nez de Jobourg 10€ pour les adultes, 5€ pour les enfants et gratuit pour les adhérents.

Début : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-08T14:00:00+02:00 – 2024-06-08T16:30:00+02:00

Le Nez de Jobourg tire son nom du scandinave « naes » qui signifie cap. Il représente la plus ancienne zone géologique du Cotentin, datant du précambrien, soit plus de deux milliards d’années.

Le panorama qui s’offre à vous depuis le Nez de Jobourg compte parmi les plus hautes falaises d’Europe, jusqu’à 128 mètres d’altitude.

Sur ces falaises, la faune et la flore sont très bien adaptées aux conditions environnementales régnant sur les côtes de la Hague (vent quasi permanent, sécheresse, taux de salinité élevés…).

Depuis 1965, ce site est classé comme réserve conventionnée et géré depuis les années 90 par le Groupe Ornithologique Normand.

Le temps d’une balade commentée d’environ 2h30, venez découvrir la faune et la flore des falaises de la Hague.

Inscription obligatoire.

Le nez de Jobourg Jobourg Jobourg 50440 Manche Normandie