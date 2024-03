Job Dating La Manu Compiègne – B3 et Masters – Métiers du Numérique La Manu – Campus Compiègne Lacroix-Saint-Ouen, mercredi 17 avril 2024.

Validez votre admission à La Manu et participez au Job Dating organisé sur le campus de Compiègne avec les entreprises partenaires de l’école ! Décrochez votre contrat d’apprentissage. Mercredi 17 avril, 14h00 1

Job Dating ouvert aux étudiants admis en 3ème année de Bachelor ou en Mastère à La Manu Compiègne, l’Ecole Supérieure des Métiers du Numérique.

Développement web, data, IA, création numérique ou marketing digital, intègre la spécialité de ton choix et rencontre nos entreprises partenaires qui recrutent en apprentissage.

Tu n’es pas encore admis à La Manu Compiègne ? Remplis le formulaire d’inscription au Job Dating pour obtenir le dossier de candidature et valider l’entretien d’admission.

La Manu – Campus Compiègne 31 rue Irène Joliot-Curie, Lacroix-Saint-Ouen Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise

contact-compiegne@lamanu.fr 0986271704