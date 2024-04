Job Dating Salle du Pressoir La Chapelle-de-Guinchay, jeudi 23 mai 2024.

Job Dating Salle du Pressoir La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire

Lors de notre Job Dating, vous aurez l’occasion de rencontrer plusieurs employeurs lors de courtes rencontres individuelles. Apportez votre CV et votre sourire !

Le Job dating à La Chapelle-de-Guinchay, organisé par Bulle de vie, en partenariat avec l’Aile sud Bourgogne et France Travail aura lieu comme chaque année en mai. Un rendez-vous incontournable pour le réseau économique local.

Des entreprises seront présentes pour rencontrer des potentiels futurs collaborateurs. Une matinée riche en échanges et en opportunités !

Pourquoi participer ?

Rencontrez directement des recruteurs de différents secteurs.

Découvrez des opportunités d’emploi variées.

Obtenez des conseils personnalisés pour booster votre recherche d’emploi.

Élargissez votre réseau professionnel. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 09:00:00

fin : 2024-05-23 13:00:00

Salle du Pressoir 65 Route du Vieux Moulin

La Chapelle-de-Guinchay 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Job Dating La Chapelle-de-Guinchay a été mis à jour le 2024-04-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)