Job dating emplois saisonniers 6 Av. des Marronniers, 17290 Aigrefeuille-d’Aunis Aigrefeuille-d’Aunis, mardi 16 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T14:00:00+02:00 – 2024-04-16T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T14:00:00+02:00 – 2024-04-16T17:30:00+02:00

Un Job Dating des Emplois Saisonniers se tiendra le mardi 16 avril 2024 de 14h à 17h30 à la salle des fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis. Lycéens, étudiants, demandeurs d’emplois, sont invités à postuler pour un job d’été.

Les visiteurs pourront rencontrer des employeurs et des agences d’intérim qui recrutent sur le territoire avec à la clé plus de 300 postes à pourvoir en restauration, travaux agricoles, nettoyage, animations et garde d’enfants…

Organisé par le Bureau Information Jeunesse et la Maison de l’Emploi France Service d’Aunis Sud et l’Edj, le Job Dating des Emplois Saisonniers est gratuit et à partir de 16 ans.

6 Av. des Marronniers, 17290 Aigrefeuille-d'Aunis