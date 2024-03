Job Dating Club Med Opio en Provence Club Med Opio en Provence Opio, lundi 25 mars 2024.

Début : 2024-03-25T14:00:00+01:00 – 2024-03-25T18:00:00+01:00

Club Med a été créé sur l’idée que « Le but de la vie, c’est d’être heureux. Le lieu pour être heureux, c’est ici. Le moment pour être heureux, c’est maintenant ». Et demain aussi.

Depuis, notre mission n’a pas changé.

Nous créons chaque jour des moments de bonheur inoubliables pour nos clients dans les plus beaux endroits du monde, avec l’Esprit Club Med.

Incarner cet Esprit,

c’est exercer son métier avec professionnalisme, avec passion et avoir le sens des détails qui font la différence pour nos clients pour vivre et leur faire vivre des moments inoubliables.

C’est aussi savoir créer un véritable art de vivre ensemble, fait de multiples nationalités, cultures et personnalités, et savoir recevoir comme à la maison.

C’est enfin pouvoir exprimer sa singularité au sein d’une équipe, se découvrir de nouveaux talents et révéler un potentiel insoupçonné.

L’Esprit Club Med, c’est ce qui nous rend, ensemble, uniques et différents, depuis 1950.

Aujourd’hui, Club Med est le leader mondial des vacances tout compris avec près de 70 Resorts premium et Exclusive Collection ainsi qu’une vingtaine de bureaux sur les cinq continents.

Club Med propose plus de 120 métiers dans ses Resorts, plus de 400 métiers dans ses bureaux. Nous sommes près de 30 000 G.O (Gentils Organisateurs) et G.E (Gentils Employés) de 110 nationalités et cultures différentes.

Le 25 mars prochain, venez à la rencontre de nos équipes !

Au programme :

Accueil

Visite du Resort : découverte du restaurant, bar, espaces communs, chambres et des activités sportives

Job dating avec pour objectif le recrutement pour la saison Printemps/été 2024

Club Med Opio en Provence Chemin Cambarnier Opio 06650 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur opicrehu01@clubmed.com

Club Med Resort

Club Med