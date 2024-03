JOB DATING : BUT GB et LP CPA IUT de Saint-Brieuc Saint-Brieuc, vendredi 17 mai 2024.

Étudiants en BAC +2, vous n’avez pas encore trouvé d’entreprise, pour effectuer votre alternance ?

Pas de panique, les équipes de l’IUT vous accompagnent.

Vendredi 17 mai prochain, l’IUT de Saint-Brieuc met en relation les entreprises en recherche de nouveaux talents et ses futurs étudiants-alternants. Ce job dating est organisé pour deux formations bac +3 :

Le B.U.T. 3ème année Génie Biologique (Licence pro MIPSA)

La Licence Pro Commercialisation des Produits Alimentaires “Marketing, Communication, Vente”

Retrouvez toutes les informations sur les formations accessibles à Bac+2 à l’IUT sur notre site internet.

Ces formations vous intéressent mais vous n’avez pas encore postulé ?

Vous pouvez toujours déposer votre dossier sur la plateforme : https://candidatures.univ-rennes.fr

Entreprises, vous recherchez la perle rare pour vous accompagner durant 1 année en alternance, nous avons surement le candidat qu’il vous faut !

Pour s’inscrire rien de plus simple => https://urlz.fr/pReE

