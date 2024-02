JIMMY SAX CITE DES CONGRES Nantes, lundi 23 septembre 2024.

Jimmy Sax and The Symphonic Dance OrchestraAprès un succès dans de nombreux autres pays, il arrive enfin en France, le phénomène qui faitdanser l’Europe avec son Saxophone : JIMMY SAXPour sa tournée française, Jimmy sera accompagné par un orchestre symphonique pour rendrechaque spectacle encore plus mémorable!Une tournée dans les plus grandes villes de France dont la salle la plus emblématique : L’Olympia !

Tarif : 38.50 – 69.00 euros.

Début : 2024-09-23 à 20:00

Réservez votre billet ici

CITE DES CONGRES 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44