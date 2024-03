Jeux et chasse aux trésors : apprentis forestiers en Forêt régionale de Galluis Parking de la Forêt régionale de Galluis Frémainville, dimanche 16 juin 2024.

Jeux et chasse aux trésors : apprentis forestiers en Forêt régionale de Galluis Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Dimanche 16 juin, 15h00 Parking de la Forêt régionale de Galluis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-16T15:00:00+02:00 – 2024-06-16T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-16T15:00:00+02:00 – 2024-06-16T17:30:00+02:00

Lors d’un parcours d’environ 2 à 4 km,nous vous invitons petits et grands à une chasse aux trésors à la découverte des différentes essences forestières et des « trucs » et astuces pour reconnaître les feuilles, les fleurs et les fruits des arbres. Des jeux seront aussi proposés pour estimer la hauteur d’un arbre à pas comptés avec la ‘croix du bucheron’, évaluer son diamètre, et lire une carte…comme des forestiers !

Se munir de chaussures confortables et de vêtements adaptés à la météo.

Parking de la Forêt régionale de Galluis 1 Chemin de la Tourelle, 95450 Frémainville, France Frémainville 95450 Val-d’Oise Île-de-France

forêt jeux

juliette david