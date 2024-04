Jeux d’Ombre Musiques et Patrimoine Chinon, samedi 13 avril 2024.

Jeux d’Ombre Musiques et Patrimoine Chinon Indre-et-Loire

Samedi

Élaboré autour des œuvres de Maurice Ravel, Igor Stravinski, Paul Dukas et les personnages de Poucet, Chaperon Rouge, Perceval et les oiseaux du poète persan Farid Al Din Attar, ce programme enchevêtre les modes d’expression artistique jusqu’au vertige. L’imposant dispositif des pianos et des percussions, aussi rare que spectaculaire, révèle un univers sonore quasi-orchestral qui enflamme la scène d’où s’envole la danse. 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Rue de la Digue Saint-Jacques

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire infos@musiques-et-patrimoine.com

