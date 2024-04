Jeux d’enfants, jeux de jardins Jardin de la Motte Rambouillet, dimanche 2 juin 2024.

Jeux d’enfants, jeux de jardins Visite découverte et jeu de piste en famille Dimanche 2 juin, 14h30 Jardin de la Motte

Visite découverte et jeu de piste en famille

Suivez une guide conférencière qui vous mènera du jardin de la Motte au jardin du Roi de Rome, tout en répondant à des questions et des défis en famille. Il faudra faire appel à vos sens et faire preuve d’observation.

Ce jeu de piste a été réalisé en partenariat avec le Centre des monuments nationaux.

Jardin de la Motte Sentier du Hazard 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France

©A.Gauthier