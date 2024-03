Jeux de Rôle NAUTILUS Musée de l’étang de thau Bouzigues, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Incarnez l’équipage du célèbre Nautilus et devenez les dignes héritiers du capitaine Nemo. Plongez sous les mers et vivez des aventures extraordinaires dans le monde de Jules Verne !

• Partie d’initiation de 2h au Jeu de Rôle, joueurs et joueuses débutants ou confirmés.

• Public familial à partir de 10 ans. Venez seul(e), en couple, en famille ou entre amis (limite de 6 max. par table de jeu).

• Jouez parmi les collections du musée ethnographique de l’étang de Thau afin de vous immerger davantage dans l’ambiance maritime du jeu !

• Jeu animé par l’association Manoir du Crime. Tout est déjà prêt pour vous accueillir : venez comme vous êtes !

Musée de l'étang de thau 7, quai du Port de Pêche, 34140, Bouzigues Bouzigues 34140 Hérault Occitanie

©Didier Graffet – Book in game – Studio Deadcrows.