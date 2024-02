Jeunesses et numérique Campus Mazier (Espace Ty Maz) Saint-Brieuc, mercredi 17 avril 2024.

Jeunesses et numérique Campus Mazier (Espace Ty Maz) Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

L’Association départementale Information Jeunesse (ADIJ 22) vous attend nombreux au premier forum consacré à la fois aux jeunesses et au numérique !

Parents, enfants, professionnels, êtes tous invités pour découvrir les propositions de nos intervenants. Entre prévention des « usages problématiques » et valorisation des « bons usages », venez discuter, jouer et vous informer dans la convivialité.

Cet événement est créé et animé en partenariat avec le Département et la CAF des Côtes d’Armor, ces derniers participent à la promotion du dispositif de présence éducative en ligne « Promeneurs du Net ». .

Campus Mazier (Espace Ty Maz) 2 Av. Antoine Mazier

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne pdn.adij22@gmail.com

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17 18:00:00



L’événement Jeunesses et numérique Saint-Brieuc a été mis à jour le 2024-01-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme