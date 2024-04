JEUNESSE, MON AMOUR Cinéma Kinepolis Belfort Belfort, mercredi 10 avril 2024.

JEUNESSE, MON AMOUR Cinéma Kinepolis Belfort Belfort Territoire de Belfort

Suivie d’une rencontre avec le réalisateur et un acteur du film

Après plusieurs années, un groupe de jeunes adultes se retrouvent. Le temps du lycée est révolu mais les amis tentent de rattraper le temps perdu. Lors de cet après-midi hors du temps, où les souvenirs et non-dits refont surface, chacun prend conscience que certaines choses ne sont plus comme avant. 9.5 9.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 20:15:00

fin : 2024-04-10

Cinéma Kinepolis Belfort 1 Boulevard du Cardinal de Richelieu

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@cinemasdaujourdhui.com

