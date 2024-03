Jeunes d’Avenirs Marseille Provence Parc des Expositions Marseille, mercredi 17 avril 2024.

Jeunes d’Avenirs Marseille Provence Parc des Expositions Marseille Bouches-du-Rhône

Si vous êtes à la recherche d’un stage, d’une alternance, d’un emploi ou de nouvelles opportunités, ne manquez pas l’événement Jeunes d’Avenirs !Etudiants

Vous aurez la possibilité de rencontrer des recruteurs, d’obtenir toutes les informations nécessaires à votre recherche et de découvrir des métiers d’avenir passionnants.



Depuis 2013, Jeunes d’Avenirs est devenu en quelques années, LE rendez-vous annuel de ceux qui s’impliquent fortement en faveur de l’orientation, de l’alternance, de la formation et de l’emploi des jeunes, en particulier ceux des Quartiers prioritaires de la Ville. Ce guichet unique réunit l’ensemble des parties-prenantes engagées en faveur de l’insertion des jeunes administrations, collectivités, entreprises, branches professionnelles, OPCO, organismes de formation, services publics de l’emploi, associations. Des centaines de bénévoles, cadres, DRH et consultants, sont à la disposition des jeunes pour les orienter et les conseiller dans leurs démarches.



En 2018, grâce à un financement de la Région Île-de-France, AEF info a développé un jobboard pour compléter les salons Jeunes d’Avenirs Recrut’, qui permet aux jeunes les plus fragilisés de bénéficier toute l’année d’un accompagnement spécifique, de conseils et d’offres pour concrétiser leur projet professionnel. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 09:30:00

fin : 2024-04-17 17:30:00

Parc des Expositions 2 bd Rabatau

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

