JEUNE PUBLIC Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, jeudi 18 avril 2024.

JEUNE PUBLIC Les explorateurs, un film d’animation de Carlos Kotkin et Gonzalo Gutiérrez 18 et 27 avril Cinéma L’Autan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T15:00:00+02:00 – 2024-04-18T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T15:30:00+02:00 – 2024-04-27T17:00:00+02:00

Résumé :

Alfonso, Arthur et Victoria sont trois explorateurs en quête de grandes aventures. Mais difficile de faire les quatre cents coups dans une petite ville si paisible… Et s’ils se retrouvaient soudain avec d’improbables agents secrets à leurs trousses ? Et si une tempête magique risquait de dévaster leur maison ? Et si des lapins zinzins, des dragons et des machines volantes étaient de la partie ? En route pour une incroyable mission !

Bande-annonce :

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 63 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.