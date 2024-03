JEUNE LION LEO SVR LE FLOW Lille, samedi 27 avril 2024.

JEUNE LIONArtiste à la créativité débordante, Jeune Lion est un rappeur franco-ivoirien qui se revendique d’un mouvement appelé new wave comme pour annoncer le début d’une nouvelle ère dans le paysage musical ivoirien.Conjuguant des cultures et styles divers en passant par le rastafarisme ou encore le rap américain, cet artiste doté d’une énergie hors-pair propose des œuvres aux sonorités entraînantes qui transportent sans grandes difficultés ses auditeurs dans un univers qui lui est propre.LEO SVRTechnique, maîtrise et facéties, voici les trois maîtres mots de la musique de Leo SVR. Le natif d’un petit village de la périphérie lyonnaise fait rimer ses racines rustiques et les sonorités contemporaines avec singularité.Après une rentrée plus que prolifique, Leo SVR s’affirme en nous livrant son deuxième projet intitulé SVR EFFECT . Exigeant quant à ses productions, l’artiste distille un style hybride unique entremêlant des inspirations de Detroit ou d’Atlanta, passant par la réutilisation de samples iconiques du rap français.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:00

LE FLOW 2 rue Fontenoy 59000 Lille 59