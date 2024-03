Jeudi du Partenariat – Droits des filles dans le monde – Focus Afrique de l’Ouest Le Partenariat – Centre Gaïa Lille, jeudi 18 avril 2024.

La sixième édition des Jeudis du Partenariat arrive ! Elle aura lieu le jeudi 18 avril à 18h30 ! L’occasion de découvrir l’ONG Plan International France et de débattre autour des droits des filles dans le monde !

Pour cette édition, nous avons le plaisir de recevoir le Plan des Jeunes qui propose une exposition photo et animera un échange mouvant et ludique autour des droits des filles dans le monde et notamment en Afrique de l’Ouest.

Le Plan des Jeunes est un mouvement de jeunes qui s’engagent aux côtés de Plan International France pour faire progresser les droits des enfants et l’égalité filles-garçons dans le monde. Pour en savoir plus :

Plan des Jeunes : https://www.plan-international.fr/plan-des-jeunes/

Plan International France : https://www.plan-international.fr/

Ce Jeudi du Partenariat aura lieu dans nos locaux situés au : 71 Rue Victor Renard, 59000, Lille

⭐️La soirée est gratuite. L’inscription n’est pas obligatoire mais fortement recommandée.

Le Partenariat – Centre Gaïa 71 rue Victor Renard 59000 Lille Lille 59034 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 53 76 76 https://www.lepartenariat.org/

