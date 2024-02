Jeudi découverte: La salle du Conseil Municipal et les salles commémoratives Flers, jeudi 31 octobre 2024.

La salle du Conseil Municipal se situe au cœur du Château de Flers. Elle vient d’être réaménagée et équipée des dernières technologies. accompagnée par un élu, cette visite se terminera par la découverte de 2 pièces commémoratives l’une dédiée à la résistance sur Flers et l’autre à nos libérateurs de la 11e DBB.

La salle du Conseil Municipal se situe au cœur du Château de Flers. Elle vient d’être réaménagée et équipée des dernières technologies. accompagnée par un élu, cette visite se terminera par la découverte de 2 pièces commémoratives l’une dédiée à la résistance sur Flers et l’autre à nos libérateurs de la 11e DBB. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31 17:00:00

fin : 2024-10-31 18:30:00

Le château

Flers 61100 Orne Normandie

