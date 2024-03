Jeu Mystères de Saint Brieuc Les yeux de l’autre Saint-Brieuc, dimanche 7 avril 2024.

Jeu Mystères de Saint Brieuc Les yeux de l’autre Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

GNome Prod organise pour la deuxième fois, une manifestation inédite, ludique et participative pour (re)découvrir le patrimoine et l’histoire de Saint-Brieuc.

« Début avril, sale temps et mauvaises nouvelles sont au rendez-vous,

Au début, un appel matinal avec la voix d’une femme en larmes, les mots écrasés par les sanglots. Je soupçonne de suite la quarantaine de par son langage soutenue et en provenance de la petite bourgeoisie locale.

Elle se présente et je comprends tout de suite que sa famille est bien connue des services de Police. Elle m ‘explique la disparition soudaine de son mari depuis une dizaine de jours…Que la police se désintéresse de son histoire, que son mari est bien trop connu du commissariat…Elle n’a aucun recours à part moi… » […]

Dans ce jeu d’enquête grandeur nature vous serez confrontés à de l’escapegame, des énigmes, de l’aventure, du théâtral et de la bonne ambiance dans la ville de saint Brieuc.

Entre amis ou en famille, les participants seront plongés dans un scénario sur mesure où ils devront mettre à l’épreuve leur perspicacité en cette fin de période du XIXe siècle retrouver les indices, les analyser et les mettre en relation pour avancer dans l’enquête.

Dans le cadre de cette activité, des éléments de l’enquête sont destinés aux plus jeunes.

Inscription obligatoire.

Jeu en équipe de préférence jusqu’à 6 joueurs

– Nombre de places limitées

– Durée du jeu 3 heures maximum .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 11:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

