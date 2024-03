Jeu, joue ! Personnalise ton jeu de morpion Médiathèque de Lencloître Lencloître, mercredi 12 juin 2024.

Jeu, joue ! Personnalise ton jeu de morpion Tu as entre 6 et 12 ans ? Viens personnaliser ton jeu de morpion : tu pourras l’emporter avec toi et jouer avec tes amis et amies ! Mercredi 12 juin, 15h00, 16h00 Médiathèque de Lencloître Sur inscription, places limitées

Début : 2024-06-12T15:00:00+02:00 – 2024-06-12T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-12T16:00:00+02:00 – 2024-06-12T17:00:00+02:00

Un atelier créatif pour que les plus petits puissent décorer et personnaliser ce petit jeu de stratégie à leur façon. Grâce à sa petite pochette en tissu, ils pourront le transporter partout avec eux pour défier leurs amis et amies !

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 70 77 »}]

#Jeu