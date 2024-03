Jeu, joue ! Panique à la bibliothèque (escape game) Médiathèque de Lencloître Lencloître, vendredi 31 mai 2024.

Jeu, joue ! Panique à la bibliothèque (escape game) Découvrez la médiathèque sous un autre angle, grâce à un « escape game » sur mesure animé par les bibliothécaires. Vendredi 31 mai, 19h00, 20h45 Médiathèque de Lencloître Sur inscription, places limitées (2 séances x 8 joueurs et joueuses)

Début : 2024-05-31T19:00:00+02:00 – 2024-05-31T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T20:45:00+02:00 – 2024-05-31T22:15:00+02:00

« Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très dangereux : les Obscurantes. Ces individus sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques. Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique à l’échelle mondiale… Saurez-vous les arrêter à temps ? »

Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale.

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr 05 49 23 70 77

