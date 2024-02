JEU: FRESQUE DU CLIMAT Pornic, samedi 2 mars 2024.

JEU: FRESQUE DU CLIMAT Pornic Loire-Atlantique

Jeu proposé par l’association Hirondelle.

Vous aussi vous ne comprenez pas tout au dérèglement climatique ? Ou vous ne maîtriser pas assez bien le sujet pour argumenter face à votre tonton climatosceptique qui vous explique qu’il a quand même fait très froid l’été 2023 ?

Ce jeu est pour vous !

Un groupe de 12 personnes réfléchissent ensemble autour de 42 cartes issus du rapport du Giec avec l’objectif de relier les cartes entre elles afin de prendre conscience des relations de causes à effets entre les activités humaines et le changement climatique.

Sur les cartes on peut lire « hausse des températures », « fonte des glaces » ou encore « perturbation du cycle de l’eau », le joueur devra alors les ranger dans l’ordre et les mettre en relation les unes avec les autres à l’aide de flèches. Intelligence collective et bonne humeur sont au rendez-vous ainsi que des tonnes de solutions concrètes abordées à l’issue de la fresque. .

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-02 17:00:00

Le pas Renaud

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

