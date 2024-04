Jeu du Printemps Giffaumont-Champaubert, vendredi 19 avril 2024.

Jeu du Printemps Giffaumont-Champaubert Marne

Tout public

Fêtons ensemble les vacances de Printemps !

Près de 5000€ de lots mis à gagner !

Et pour l’occasion, les instants gagnants reviennent !

Du Vendredi 19 Avril au Dimanche 5 Mai, tentez de remportez les 100€ de lots mis en jeu tous les jours ! Mais également rendez-vous le Dimanche 5 Mai à 17h pour un grand tirage au sort pour tenter de gagner l’un de nos supers lots

1 Vélo électrique, 1 barbecue à gaz WEBER, 1 salon de jardin, 1 nettoyeur haute pression KARCHER, 1 trottinette électrique. Serez-vous l’un des heureux gagnants ?

Nos équipes tirent au sort une carte de fidélité insérées dans une des machines à sous et le destin sera ensuite entre vos mains vous tirerez votre cadeau parmi les enveloppes disponibles… mais dans tous les cas, vous aurez déjà remporté un tickets de jeux compris entre 20€ et 50€ ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-05-05

6, rue du port

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est contact-lacduder@joa.fr

L’événement Jeu du Printemps Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne