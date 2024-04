Jeu d’exploration de la ferme Courbet Ferme familiale Gustave Courbet Flagey, samedi 1 juin 2024.

Jeu d’exploration de la ferme Courbet À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez participer au jeu d’exploration organisé par la ferme Courbet. Samedi 1 juin, 11h00 Ferme familiale Gustave Courbet Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez participer au jeu d’exploration organisé par la ferme Courbet.

Une mallette, des objets intrigants, une carte des lieux.

Énigme après énigme, découvrez les lieux de façon ludique en famille ou entre amis et raflez le trésor du maître des lieux.

À noter :

Durée : 50 minutes.

Réservation obligatoire.

Ferme familiale Gustave Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « fermecourbet@doubs.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 81 53 03 60 »}] Ancienne ferme de Régis Courbet, père du maître peintre d’Ornans. Aujourd’hui, c’est un lieu d’expositions temporaires, de concerts, de conférences, de théâtre, d’ateliers d’art plastique, d’activité jardin et de plein air. Vous pourrez vous rafraîchir au café de Juliette ou en apprendre plus sur le maître du réalisme en peinture. Présence de parking | Lieu accessible pour les personnes à mobilité réduite | Lieu gratuit.

© Département du Doubs