Jeu de piste Mystères au Vallon Le Haut Soultzbach, samedi 20 avril 2024.

Jeu de piste Mystères au Vallon Le Haut Soultzbach Haut-Rhin

En famille ou entre amis, participez à une aventure inédite et percez le mystère de la Confrérie du Vallon. En équipe, partez à la recherche d’un trésor gardé secret depuis plusieurs siècles. Sur votre chemin, faites la connaissance de curieux personnages et résolvez leurs énigmes. Réflexion ,observation et persévérance seront les maîtres mots de cette quête mais seuls les plus vaillants pourront prétendre au titre de grands vainqueurs ! Inscription obligatoire via le site Billetweb. 4 personnes maximum par équipe. Nombre de places limité. Buvette et restauration tout au long du jeu. Le parcours est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

34 Grand’ Rue

Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est soultzbachenfete@gmail.com

