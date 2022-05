Jeu de piste : le monstre du lac de Thurins Thurins Thurins Catégories d’évènement: Rhône

Thurins

Jeu de piste : le monstre du lac de Thurins Thurins, 22 mai 2022, Thurins. Jeu de piste : le monstre du lac de Thurins Le Barrage Lac du barrage de Thurins Thurins

2022-05-22 – 2022-05-22 Le Barrage Lac du barrage de Thurins

Thurins Rhône Thurins Un monstre aurait été aperçu au barrage de Thurins… Résolvez les énigmes, menez l’enquête et trouvez le fin mot de cette histoire farfelue ! office.tourisme@ccvl.fr +33 4 78 57 57 47 Le Barrage Lac du barrage de Thurins Thurins

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Thurins Autres Lieu Thurins Adresse Le Barrage Lac du barrage de Thurins Ville Thurins lieuville Le Barrage Lac du barrage de Thurins Thurins Departement Rhône

Thurins Thurins Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thurins/

Jeu de piste : le monstre du lac de Thurins Thurins 2022-05-22 was last modified: by Jeu de piste : le monstre du lac de Thurins Thurins Thurins 22 mai 2022 rhône Thurins

Thurins Rhône