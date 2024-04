Jeu de piste à Maissemy Hargicourt, mercredi 24 avril 2024.

Jeu de piste à Maissemy Hargicourt Aisne

Jeu de piste

Jeu de piste pour les 8 à 16 ans à Maissemy !

Le mercredi 24 avril à 14h00 l’office de tourisme organise un jeu de piste pour découvrir le patrimoine du village de Maissemy. Partez à la découverte de la commune (parcours de 4km) et répondez aux énigmes de Mimi et de son grand-père Michel !

Petit plus, le goûter est offert

Inscription obligatoire jusqu’au 22 avril . 55 5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:00:00

fin : 2024-04-24 17:00:00

Hargicourt 02490 Aisne Hauts-de-France ot@cc-vermandois.com

L’événement Jeu de piste à Maissemy Hargicourt a été mis à jour le 2024-04-09 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois