Jeu de Pâques – Chasse aux oeufs 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer, lundi 1 avril 2024.

JEU DE PÂQUES – Chasse aux œufs

Lundi 1er avril de 10h30 à 12h Parcs de Ker d’Abas et de l’accueil de Loisirs (Vaucourt Singer)

Le service Enfance-Jeunesse, en collaboration avec l’Office de tourisme, vous propose de participer à une traditionnelle chasse aux oeufs dans le parc de l’Accueil de Loisirs, situé en haut de la rue Vaucourt Singer, ainsi que dans le parc de Ker d’Abas, situé en contrebas.

Tout au long de la journée, des tickets d’or seront cachés dans l’Office de tourisme. Gardez un œil sur nos réseaux sociaux, si vous les trouvez, des lots sont à gagner !

Gratuit. Inscription obligatoire : Office de tourisme

02 40 23 92 36
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
http://www.ot-batzsurmer.fr
https://www.ot-batzsurmer.fr/jeu-de-paques-chasse-aux-oeufs-jeudepaques2024.html

FAMILLE JEUNESSE