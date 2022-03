JEMA: Visite guidée de Sauxillanges du Pays d’Art et d’Histoire Sauxillanges Sauxillanges Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Sauxillanges Puy-de-Dôme Sauxillanges Visite du bourg de Sauxillanges avec un guide-conférencier.

Au programme de la 3ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art à Sauxillanges: expositions, démonstrations, animations, concerts, spectacles, visite guidée, conférence… patrimoine@capissoire.fr +33 4 73 55 58 50 Sauxillanges

