JEMA# Du haut de ma dune Du haut de ma dune Landéda, samedi 6 avril 2024.

Artisans d’art, Fred et Isa, amoureux de la mer, transforment la matière. Sous leurs doigts, cuir de poisson, galuchat, saumon, carpe, esturgeon et julienne, les nacres, les perles et le bois se transforment en bijoux originaux. Démonstration de découpe de nacre l’après-midi. Nous vous expliquerons comment et avec quoi nous travaillons pour fabriquer les bijoux. Vous pourrez toucher la matière brute puis la découvrir une fois travaillée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:30:00

Du haut de ma dune 130 Route de Ar Palud

Landéda 29870 Finistère Bretagne

L’événement #JEMA# Du haut de ma dune Landéda a été mis à jour le 2024-03-05 par OT PAYS DES ABERS