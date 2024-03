Jeanfi Janssens dans Tombé du Ciel Espace Franquin Angoulême, jeudi 18 avril 2024.

Jeanfi Janssens dans Tombé du Ciel Espace Franquin Angoulême Charente

Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue… Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites.

31 31 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:00:00

fin : 2024-04-18

Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine magaroproduction@gmail.com

