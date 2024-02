Jean-Philippe Fanfant Quartet « Jazz » Compiègne, mercredi 17 avril 2024.

Jean-Philippe Fanfant Quartet « Jazz » Compiègne Oise

Après avoir partagé la scène auprès d’artistes emblématiques, Jean-Philippe FANFANT et ses musiciens nous entraînent au sein de l’épopée d’une vie, de sa vie. Il ouvre l’accès à un univers décloisonné et insuffle au sein du public un vent de liberté qui oscille entre balades envoûtantes et rythmes caraïbéens.

L’album Since 1966 constitue un véritable recueil de toutes les influences d’un artiste à la croisée des chemins. Jean-Philippe FANFANT y invite des amis, ceux qu’il a accompagnés si souvent, à le rejoindre, voguant dans l’espace sonore et le temps.

Il pense que la musique est le reflet du monde qui nous entoure, les genres musicaux doivent dialoguer entre eux. Il éprouve ce principe dans sa carrière qu’il partage entre la variété notamment avec STING, Julien CLERC, Touré KOUNDA, Angélique KIDJO, Laurent VOULZY, Christophe MAE, Louis BERTIGNAC et le jazz, avec Tania MARIA et bien plus encore…

Évènement organisé par L’ association Il était une fois qui a pour objectif de venir en soutien moral, à travers l’art, à des enfants dont les parents sont gravement malades.

Au programme de cet évènement du 17 avril 2024

– Début 19h, première partie Pop Rock avec Charly Malk (Sérial Brothers)

– 20h concert Jazz Jean-Philippe FANFANT Quartet Since 1966

Possibilité de réserver une table au premier rang avec une bouteille de champagne (places limitées)

Vos assiettes de fromages et de charcuterie doivent être réservées à l’avance (petit snacking sur place).

Au plaisir de partager un moment d’évasion avec vous !!!!

Réservation c’est ici https://www.helloasso.com/associations/il-etait-une-fois-60/evenements/jean-philippe-fanfant25 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 19:00:00

fin : 2024-04-17 23:00:00

Rue Jacques Daguerre

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France sabrinacharif.pro@gmail.com

