Jean Müller, le grand Maître des lichens des zones tropicales au XIXe siècle Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, mardi 30 avril 2024.

Jean Müller, le grand Maître des lichens des zones tropicales au XIXe siècle Découvrez l’un des botanistes genevois du XIXème siècle les plus méconnus. Grand spécialiste des euphorbes, des algues, des bryophytes, et surtout des champignons lichénisés. Mardi 30 avril, 12h30 Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit

Début : 2024-04-30T12:30:00+02:00 – 2024-04-30T13:30:00+02:00

Les apports de Jean Müller, dit » Müller Argoviensis « , sont multiples et touchent à tous les domaines de la botanique et de la mycologie. Il est surtout connu comme étant le grand Maître de la lichénologie tropicale et reçoit des milliers d’échantillons à déterminer de la part des lichénologues et des collecteur·euse·s du monde entier.

Suivez la présentation dédiée à Jean Müller.

Cette visite guidée des Variations botaniques vient compléter « Nos illustres scientifiques » de COLLECTOR, une exposition sur panneaux des grands noms de la botanique qui ont marqué l’histoire des CJBG et dont leurs apports remarquables pour nos collections sont exposés à l’occasion du 200ème anniversaire du Conservatoire botanique.

Les mardis de 12h30 à 13h30 ou dorénavant aussi en fin de journée de 17h30 à 18h30 (NOUVEAU!), découvrez la richesse de nos collections et de nos projets de recherche lors des Variations botaniques, nos traditionnelles visites guidées en compagnie de nos expert·e·s (botaniste, conservateur·trice, horticulteur·trice ou chercheur·euse).

